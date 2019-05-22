الجيش اليمني يطلق عملية عسكرية لتحرير ما تبقى من مناطق شمالي وغربي قعطبة بمحافظة الضالع

حققت القوات اليمنية المشتركة، فجر الأربعاء، انتصارات نوعية شمال محافظة الضالع، ودحرت مليشيا الحوثي الانقلابية من مناطق شمال وغرب مديرية قعطبة، وذلك ضمن عملية عسكرية واسعة مسنودة من التحالف العربي، بدأها الجيش اليمني لتحرير ما تبقى من مناطق شمالي وغربي قعطبة.

وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية" إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والحزام الأمني وألوية العمالقة نفّذت هجوما واسعا على تحصينات الحوثيين في أطراف مدينة قعطبة، شمال الضالع.

وأكد المصدر أن القوات المشتركة تمكنت من تطهير عدد من المواقع في قرى "حُمر السادة" شمالي غرب قعطبة.

كما تمكنت القوات المشتركة من تحرير منطقة "العللة" شمال الضالع، وسط انهيارات غير مسبوقة في صفوف مليشيا الحوثي.

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وأسفرت المعارك عن مقتل 15 حوثيا وإصابة العشرات، وفقا لإحصائية أولية، وفقا للمصدر.

وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل قياديين في مليشيا الحوثي خلال المعارك التي تشهدها الضالع.

وذكر موقع وزارة الدفاع أن القيادي الأول هو ابن حسين بدر الدين الحوثي، دون الكشف عن هويته، فيما يُكنى الآخر بـ"الشرفي أبوحرب".

وفي محافظة البيضاء، شنّت قوات الجيش الوطني والمقاومة والشعبية هجوما واسعا على مواقع المليشيا الانقلابية في "آل حميقان" بمديرية الزاهر، مستخدمة جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

وتركز الهجوم، وفقا لوزارة الدفاع، على مواقع المليشيا في جبال "الجماجم" و"حيد الضروة" و"حيد المل"، في آل حميقان بمديرية الزاهر.

وتكبّدت مليشيا الحوثي الانقلابية أكثر من 800 قتيل في أسبوعين من شهر رمضان، خصوصا في جبهات الضالع والبيضاء، بحسب ما قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية.