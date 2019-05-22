أردوغان يسعى لرفع الحصانة عن 25 نائبا بينهم زعيم المعارضة

ذكرت وسائل إعلام تركية أن البرلمان تلقى طلبات لرفع الحصانة عن 25 نائبا، بينهم زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، والرئيسان المشتركان لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي؛ برفين بولدان وسزائي تملي.



ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، فإن رئاسة البرلمان تلقت 44 محضرا أعدها المدعي العام للمطالبة برفع الحصانة عن 25 نائبا؛ لتحيل رئاسة البرلمان بدورها الملفات للجنة العدل والدستور لبحثها.

وتضمنت قائمة البرلمانيين الذين يُطالب بفتح تحقيقات بحقهم لمحاكمتهم، 18 نائبا عن حزب الشعوب الديمقراطي، و4 عن حزب الشعب الجمهوري وواحدا عن حزب "الخير"، واثنين عن حزب العمال.

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وبذلك يصل عدد طلبات رفع الحصانة عن نواب البرلمان التركي إلى 382 حتى الآن.





يشار إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي سبق وأن أصدر في شهر فبراير/شباط الماضي، بيانا قال فيه "رغم التحذيرات التي وجهناها لتركيا، فإنها لم تتخذ قراراً لحماية حقوق البرلمانيين".

وأضاف البيان أن "الاتحاد البرلماني الدولي قد تزايد قلقه حول النواب البرلمانيين السابقين والبرلمانيين الحاليين المعارضين في تركيا، وفي هذه الحالة يجب اتخاذ التدابير اللازمة".