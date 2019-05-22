شكرا لقرائتكم الحديدة.. انتهاكات الحوثي مستمرة وقصف للأحياء السكنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شنت ميليشيا الحوثي مساء الثلاثاء، قصفا بعشرات القذائف المدفعية استهدفت مواقع قوات المقاومة المشتركة والأحياء السكنية المحررة في مديريتي الدريهمي وحيس في الحديدة غرب البلاد، ضمن اختراقاتها المستمرة للهدنة الأممية لوقف اطلاق النار، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وعاودت الميليشيا الحوثية القصف بكثافة في اتجاهات عدة بالحديدة غداة تصعيد واسع باتجاه المقاومة المشتركة والعمالقة في الأحياء المحررة وشارعي صنعاء والخمسين بمدينة الحديدة وفي الجبلية وحيس والجاح.

وذكرت مصادر محلية أن الميليشيات جددت قصف مواقع العمالقة شرق مديرية الدريهمي بعشرات القذائف المدفعية، حيث أطلقت عناصرها المتمركزة وسط أحياء المدينة التي تتخذها الميليشيات منطلقاً لعمليات القصف على مواقع قوات العمالقة والقوات المشتركة قذائف مدفعية الهاون عيار 82 وعيار 120 بشكل عنيف.

كما استهدفت المواقع التي تتمركز فيها القوات المشتركة غرب مديرية الدريهمي بشكل عنيف بالأسلحة الثقيلة من عيار 23 وبالأسلحة المتوسطة عيار 14.5وعيار 12.7 وبسلاح البرجنيف.

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تعزيزات باتجاه حيس

وغداة يوم آخر من التصعيد العسكري ودفع مقاتلين وتعزيزات باتجاه حيس، كثفت المليشيات الحوثية قصفها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع العمالقة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

وأصيب أربعة مدنيين من عائلة واحدة، بجروح خطرة، الثلاثاء، بشظايا قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي، على مدينة حيس.

وأفاد مصدر محلي، أن ميليشيا الحوثي أطلقت قذيفة هاون، سقطت على منزل في قرية ربع المحل، في مدينة حيس.

وأضاف المصدر إن القذيفة الحوثية أسفرت عن إصابة أربعة مدنيين، من أسرة واحدة، بجروح متفاوتة.

وكانت مصادر عسكرية، أكدت استخدام الميليشيات الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وأسلحة القناصة إضافة إلى القذائف المدفعية المختلفة، لارتكاب عمليات قصف واسع وخروقات متواصلة باتجاه المقاومة المشتركة داخل مدينة الحديدة ومزارع وتخوم الجاح في بيت الفقيه جنوب الحديدة.