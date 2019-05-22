سفينة الشحن السعودية تغادر ميناء جنوا الايطالي بلا أسلحة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

غادرت سفينة الشحن السعودية إيطاليا بدون تحميل أية معدات عسكرية بعد أن منعها عمال ميناء جنوا من شحن أسلحة كان من المقرر أن تستخدم في العدوان على اليمن.

وقال ناشطون الثلاثاء، إن السفينة ”بحري ينبع” السعودية غادرت ميناء جنوا الإيطالي الليلة قبل الماضية بدون تحميل المولدات التي من الممكن استخدامها عسكريا، بسبب احتجاجات من عمال الميناء.

وأظهرت مواقع التتبع البحري أن السفينة كانت متجهة إلى ميناء الإسكندرية المصري، واضطرت بحري ينبع لإلغاء توقف كان مقررا لها في ميناء لوهافر شمال غرب فرنسا في وقت سابق من هذا الشهر بسبب الاحتجاجات.

يشار إلى أن مبيعات الأسلحة الأوروبية للمملكة العربية السعودية التي تقود عدوان على اليمن منذ أربعة سنوات أصبحت مثيرة للجدل في الشارع الأوروبي بسبب وقوفها وراء قتل الآلاف من المدنيين الأبرياء.