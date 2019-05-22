صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير حكومى، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن مقررات شهر مايو الجارى، بجانب طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، ﻭأنه تم صرف سلع مدعمة بقيمة تقرب من 3 مليارات جنيه حتى الآن

من مقررات الشهر الجارى .

وأضاف التقرير، أنه جارى إعداد دراسة لمعرفة احتياجات المواطنين من السلع المدعمة على بطاقات التموين، على أن يتم توفير السلع المخصص صرفها على البطاقات بكميات وبأصناف تتناسب مع احتياجات المواطنين، على أن يجد...