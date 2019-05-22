رئيس نادي الصحافة وقع ونقابة المعلوماتية والتكنولوجيا اتفاق تعاون

وقع رئيس ​نادي الصحافة​ ​بسام أبو زيد​ ورئيس نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا جورج خويري اتفاق تعاون يتعلق بتقديم الخدمات في مجال وسائل التواصل الحديثة والإعلام الرقمي. وسيتم بموجب هذه الاتفاقية إنشاء موقع إلكتروني للنادي ومجلة إلكترونية وموقع إخباري متخصصين ب​أخبار​ المعلوماتية والتكنولوجيا في ​لبنان​ والعالم.

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