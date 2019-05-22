الاندبندنت: سياسة واشنطن مع النظام الإيراني ستكون لها تبعات كارثية على الإصلاحيين

نشرت صحيفة "الإندبندنت" في مقال للصحفية الأميركية الجنسية ​إيران​ية الأصل نجار مرتضوي له علاقة بالتوتر بين ​الولايات المتحدة​ وإيران بعنوان "​ترامب​ يعتقد أن مُخطط ​كوريا الشمالية​ سيُجدي في التعامل مع إيران لكنه مخطيء بشكل خطير"، ولفتت نجار إنها تحدثت خلال الأسبوعين الماضيين مع الكثير من المواطنين الإيرانيين، وأغلبهم من معارضي النظام في بلادهم ويسعون لدولة إيرانية ديمقراطية ودفعوا مقابل ذلك الكثير من حرياتهم بل دُفعوا أحيانا إلى الهجرة خارج البلاد.

واوضحت أن أغلب تلك الشخصيات "أخبروها بأمور كثيرة ومتنوعة لكنهم اتفقوا على شيء واحد وهو أن ال​سياسة​ التي تتبعها واشنطن مع ​النظام الإيراني​ ستكون لها تبعات كارثية على الإصلاحيين والساعين إلى مجتمع ديمقراطي في إيران". واوضحت نجار أن المنادين بالديمقراطية "سيدفعون الثمن في النهاية لأن صراعا عسكريا بين إيران والقوة الأكبر في العالم سيدفع بالصقور الأكثر تشددا إلى سدة الحكم في ​طهران​ وسيمنحهم القوة والسلطة لمزيد من القمع الداخلي وتكميم الأفواه".

واشارت إلى أن النشطاء الإيرانيين يطالبون بحل الأزمة مع الولايات المتحدة بشكل دبلوماسي لأن الحرب سيدفع ثمنها أولا معارضو النظام وكل الجمعيات الأهلية، والأقليات العرقية، والطوائف المختلفة المطالبة بإدخال إصلاحات على النظام الحاكم وتوفير مزيد من الديمقراطية في البلاد.