الجمهورية: الدستوري أمهل جمالي 15 يوما للاجابة على ملاحظاته

علمت "​الجمهورية​" انّ ​المجلس الدستوري​ الذي اجتمع في حضور جميع اعضائه برئاسة رئيسه القاضي ​عصام سليمان​، أجرى قراءة ثانية لمضمون الطعن الخاص بملف ​الكهرباء​، ووزّع الأعمال على أعضائه في انتظار التقرير الذي سيتقدّم به احد أعضائه الذي سمّي مقرراً ضمن المهلة الدستورية.

وفي شأن الطعن الطرابلسي الإنتخابي، سلّم المجلس اوراق الطعن المرفوعة على النائبة ​ديما جمالي​، وأمهلها بما تقول به المهلة الدستورية 15 يوما للإجابة على ما فيه من ملاحظات بني على اساسها الطعن بنيابتها مرة جديدة، ليعود بعدها الى اتخاذ القرار النهائي في شأنه.