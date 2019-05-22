مصادر القوات للجمهورية:وزراؤنا طالبوا بإشراك القطاع الخاص بالمرفأ والاتصالات

أشارت مصادر "​القوات اللبنانية​" لـ"الجمهورية" الى انّ وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ ثَمّن خلال جلسة ​مجلس الوزراء​ الجهود التي وضعت لتضمين ​الموازنة​ بنوداً إصلاحية، وطالب ​الحكومة​ بضرورة التعهد والالتزام خطياً بوقف التهرّب الجمركي عن طريق تثبيت "السكانر"، وإقفال المعابر غير الشرعية في أسرع وقت ممكن، خصوصاً انه لا يوجد إطلاقاً ما يبرّر عدم إقفالها، والتعاقد مع شركة متخصّصة مهمتها التثبّت من نوعية ما يتم استيراده من بلاد المنشأ ومن الاسعار.

واشارت المصادر الى انّ وزراء "القوات" طالبوا بضرورة إشراك ​القطاع الخاص​ في المرفأ و​الاتصالات​ وتسريع الخطوات في هذا الاتجاه، كذلك طالبوا بوقف الاستثمارات في المرفأ بغية توفير هذه المبالغ على الخزينة.