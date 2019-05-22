افيوني: مجلس الوزراء توصل الى ارقام ايجابية في مشروع الموازنة

اكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل افيوني في تصريح لـ"اللواء" ان ​مجلس الوزراء​ توصل الى ارقام ايجابية في مشروع ​الموازنة​ وان النسخة الأخيرة من المشروع تلبي التطلعات، آملا في ان يتم اقرار الموازنة هذا الأسبوع.

واشار افيوني الى انها تضمنت بنوداً إصلاحية وان العبرة تبقى في التنفيذ خصوصا انه ينظر اليها كخطوة اساسية في مشوار الاصلاح، مشددا على ضرورة ان تترافق مع خطة اقتصاديه تعتمد على بناء اقتصاد عصري واصلاحات بنيوية وتشجيع القطاعات الانتاجية.

واعلن انه من المهم ان يتم شرح الاجراءات التي اتخذت للمواطنين مبديا ارتياحه للنتيجة التي تم التوصل اليها في الموازنة. وقال ان ​مجلس النواب​ سيقوم بدوره في درس الموازنة مستبعدا عدم قيام اي عوائق لدى درسها في المجلس.