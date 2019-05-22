رأى وزير الشباب والرياضة محمد فنيش في حديث صحفي انه "ليس المهم اقرار الموازنة وحسب إنما المهم ان تضع الحكومة مساراً إصلاحياً نتيجة هذا النقاش".
وأضاف: "خفض النفقات وزيادات الايرادات أوصلنا الى نسبة عجز انخفضت الى 7,6 بالمئة بالنسبة للناتج المحلي، وهذا إنجاز، والمهم أن نستطيع الالتزام بدقة بتطبيق ما تم إقراره، لا نزيد نفقات ولا نقلل إيرادات".
يذكر انه من الموقع ان تجري اليوم قراءة لمشروع قانون الموازنة بشكل نهائي في جلسة تُعقد عند الواحدة والنصف في السراي الحكومي، يليها مؤتمر صحافي لرئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل.
كانت هذه تفاصيل خبر فنيش: ليس المهم اقرار الموازنة انما الالتزام بدقة بتطبيق ما تم إقراره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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