خليل:مناقشة الموازنة انتهت واليوم مشهد جديد علينا ان نواكبه بعمل حكومي

أشار وزير المال علي حسن خليل في حديث صحفي انه راضٍ عن نتيجة البحث بمشروع الموازنة.
وكرر "أنّ مناقشة الموازنة انتهت ولم يحصل فيها أي تعديل حقيقي، وغداً اليوم مشهد جديد، والمهم ان نواكبه بعمل حكومي".
وكان علي حسن خليل قد حذّر أمس من أنّ أي اضافة الى مواد الموازنة ستدفعه الى مغادرة مجلس الوزراء، وليتحمّل الجميع المسؤولية. وقال: "انا خلصت ووزارة المال انتهت من إعداد الموازنة، وما تقومون به لا علاقة له بالموازنة التي أنجزت ارقامها وأظهرت رقماً مشجعاً جداً وانخفاضاً بنسبة العجز أدّى الغرض المطلوب".
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