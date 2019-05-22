مصادر باسيل للجمهورية:مقتنع بأن الحكومة تستطيع تحقيق مزيد من التخفيضات

أشارت مصادر وزير الخارجية ​جبران باسيل​ إلى انه "على رغم من انّ وزراء التكتل نجحوا في تأمين موارد إضافية للموازنة من خلال القرارات الحكومية او المواد القانونية، الّا أنّ باسيل لا يزال مقتنعاً بأنّ ​الحكومة​ تستطيع تحقيق مزيد من التخفيضات في عجز ​الموازنة​ ومزيد من الزيادة في الواردات".

واضافت هذه المصادر في حديث إلى "​الجمهورية​" انّ انجازاً فعلياً تحقّق من خلال فرض الغرامات والرسوم على ​العمال الأجانب​، وإقفال المحلات غير الشرعية التي يملكها او يديرها أجنبي من دون ترخيص، فضلاً عن تغريم وسجن اي لبناني يشغّل أجنبياً بصورة غير شرعية. كذلك تمكن وزراء التكتل، وبالتحديد الوزير باسيل، من تأمين موارد إضافية عن طريق سلة مقترحات تتناول وضع رسوم على تأشيرات الدخول وصالون الشرف واستعمال الزجاج الداكن للسيارات وطلب ​رخص السلاح​. والقرار الأبرز هو اتخاذ قرارات تخفّض ​العجز​ التجاري من خلال حماية ​الصناعة​ ومنع الاغراق، ما يشجّع الانتاج الوطني ودورة ​الاقتصاد​".