ترامب يرشح باربرا باريت لتولي قيادة القوات الجوية الأميركية

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ترشيح السفيرة السابقة والرئيسة السابقة لمركز "إيروسبايس كوربوريشن" لأبحاث الطيران باربرا باريت من أريزونا لتولي قيادة ​القوات​ الجوية الأميركية.

ورأى ترامب ان في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان باريت "سوف تكون وزيرة ممتازة".

وشغلت باربرا البالغة 68 عاما منصب سفيرة ​واشنطن​ لدى ​فنلندا​ بين عامي 2008 و2009 في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، كما ترأست مركز "إيروسبايس كوربوريشن" لأبحاث الطيران حتى عام 2017.

وإذا تمت المصادقة على تعيينها، ستخلف باريت امرأة أخرى في منصب وزير سلاح الجو هي هيذر ويلسون.