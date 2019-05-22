"أنصار الله" تعلن تنفيذ هجوما على مرابض الطائرات الحربية بمطار نجران

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن "​أنصار الله​" اعلانها ان سلاح الجو المسير لـ جماعة أنصار الله "​الحوثيين​" نفذ هجوماً بطائرة قاصف "كي 2 "على مرابض الطائرات الحربية في مطار ​نجران​ جنوب غربي ​السعودية​.

وكانت أنصار الله أعلنت أمس أنها قصفت مخزنا للأسلحة في مطار نجران بالسعودية، مما أسفر عن نشوب حريق، بينما نفت أن تكون أطلقت صاروخا بالستيا تجاه مكة المكرمة.

وفي وقت سابق، قال التحالف الإماراتي السعودي إن الحوثيين حاولوا استهداف منشأة مدنية في مدينة نجران بطائرة مسيرة عليها متفجرات.