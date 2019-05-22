جبهة إنقاذ تونس: تصنيف ترامب للجماعة إرهابية يقضى على حركة "النهضة الإخوانية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد منذر قفراش، رئيس جبهة إنقاذ تونس، والذى أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة التونسية، أنه فى حال اتخذ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قرارار بتصنيف الإخوان كتنظيم إرهابى فإن هذا سيقضى على حركة النهضة التونسية لأنها مرتبطة كليا في تمويلها بالإخوان.
وأضاف رئيس جبهة إنقاذ تونس، فى تصريح لـ"الخليج 365" أن هذا القرار الأمريكى المنتظر حال اتخاذه سيلزم الدول الممولة للإخوان تركيا و قطر، بإيقاف التمويلات خشية من العقوبات الأمريكية التى قد تفرض عليها.
وتابع منذر قفراش: "نحن نعلم أن النهضة بدون تمويلات أجنبية غير قادرة على النشاط أبدا كما أنها لن تستطيع فك الإرتباط العضوي بالإخوان ما سيؤدي لانفجارها مع تفعيل قرار ترامب وبالتزامن مع الضغوط الفرنسية و الضغوط الداخلية الشعبية المتصاعدة ضد الإخوان بتونس".
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