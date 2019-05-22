حرب الطرق.. انقلاب سيارة يتسبب في مصرع امرأتين بجبال أزيلال 

عرفت الطريق الرابطة بين دمنات ووزارات، أمس الثلاثاء، حادث سير خطير بالمقطع الطريق المؤدية لمدينة ورزازات مرورا بأيت مليل، تسبب في مصرع إمرأتين، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين.

وأفادت مصادر “اليوم 24″، أن إنقلاب سيارة خفيفة من نوع “c15″، قرب منطقة تسكمار بجماعة أيت تمليل بإقليم أزيلال، تسبب في مصرع إمرأتين، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف المصدر ذاته، أن مكان الحادث عرف حالة إستنفار لمختلف السلطات المحلية، حيث حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي ومصالح الوقاية المدنية، التي عملت على نقل المصابين لقسم المستعجلات بأزيلال .

فيما تم نقل جثة الهالكتين الى مستودع الأموات بأمر من النيابة العامّة، فيما تم بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث.