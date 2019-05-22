ترامب يرشح امرأة لتولي قيادة القوات الجوية الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح باربرا باريت، السفيرة السابقة وسيدة الأعمال من أريزونا، لتولي قيادة القوات الجوية الأمريكية.

وشغلت باربرا البالغة 68 عاما منصب سفيرة واشنطن لدى فنلندا بين عامي 2008 و2009 في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، كما ترأست مركز "ايروسبايس كوربوريشن" لأبحاث الطيران حتى عام 2017.

وكتب ترامب على تويتر أنها "سوف تكون وزيرة ممتازة".

وباريت المحامية السابقة وطيارة الاختبار هي أيضا عضو مجلس إدارة في "مؤسسة راند" التي توفّر الأبحاث والتحليلات للقوات المسلحة الأمريكية.

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وتعد باربرا مع زوجها كريغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنتل الأمريكية العملاقة، من المانحين الجمهوريين الرئيسيين، وكانت عام 1994 أول امرأة تترشح لمنصب حاكم ولاية أريزونا، لكنها فشلت في الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري.

وإذا تمت المصادقة على تعيينها، ستخلف باريت امرأة أخرى في منصب وزير سلاح الجو هي هيذر ويلسون.

وطرح اسم ويلسون لخلافة وزير الدفاع جيمس ماتيس الذي استقال في ديسمبر/كانون الأول بسبب الخلافات حول سياسات ترامب بشأن سوريا وغيرها من القضايا.

لكن ويلسون استقالت في مارس/آذار بمجرد أن أصبح من الواضح أن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان سيبقى في هذا المنصب.