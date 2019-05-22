مصر ترسل مساعدات إنسانية إلى زيمبابوي

كتبت تهانى شعبان

استقبل السفير محمد فهمي سفير مصر في زيمبابوي طائرتيّن عسكريتيّن نقلتا المساعدات المصرية المُقدَّمة إلى زيمبابوي الشقيقة، وذلك بحضور وزير الحكم المحلي والأشغال العامة والإسكان الوطني ونائبته من الجانب الزيمبابوي، بالإضافة إلى كبار المسئولين من كل من وزارة الخارجية وقوات الدفاع الجوي

الزيمبابوية.

في إطار الدور الذي تلعبه مصر في القارة الأفريقية، وانطلاقاً من واجبها التاريخي في الوقوف إلى جانب أشقائها الأفارقة، واتصالاً بما سبق أن قررته مصر بشأن تقديم مساعدات تتمثل في خيام الإيواء ومساعدات غذائية...