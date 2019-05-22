بسبب ارتفاع درجات الحرارة .. رئيس جامعة سوهاج يؤجل الامتحانات

عمرو ممدوح

قرر الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، تأجيل الامتحانات غدا الخميس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المحافظات خاصة صعيد مصر. أعلن عزيز، عن القرار عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: نظرا لارتفاع درجات الحرارة يوم الخميس الموافق ٢٣ - ٥ سيتم تأجيل الامتحانات في هذا اليوم إلى نهاية الامتحانات.

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