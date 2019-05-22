بومبيو: قدمنا للكونغرس أدلة جديدة عن التهديدات الإيرانية

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، ان "​الإدارة الأميركية​ قدمت للمشرعين بالكونغرس أدلة جديدة عن التهديدات ال​إيران​ية"

وأضاف بومبيو أن "​الولايات المتحدة​ لم تتوصل بعد إلى خلاصة نهائية فيما يتعلق بالهجمات الأخيرة التي استهدفت سفنا قبالة ​ميناء الفجيرة الإماراتي​ ومحطتين لضخ ​النفط​ في ​السعودية​".

ولفت إلى انه "أوضحنا بشكل جلي لإيران أننا لن نسمح لها بالتخفي وراء قوات وكلائها وإذا تعرضت مصالح أميركية لهجمات إن كان من إيران بشكل مباشر أو من خلال وكلائها، فسنرد بالطريقة الملائمة على إيران".