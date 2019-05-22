ترامب وزوجته سيزوران أيرلندا خلال وجودهما في أوروبا

أعلن ​البيت الأبيض​، أن الرئيس ​دونالد ترامب​ وزوجته ميلانيا سيزوران، أيرلندا خلال جولتهما المقبلة في حزيران.

وأوضح ان الزيارة تشمل ​بريطانيا​ و​فرنسا​، مشيرا إلى أن ترامب وزوجته يعتزمان لقاء رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار في 5 حزيران المقبل.

ولفتت إلى أن ترامب وميلانيا قبلا دعوة فارادكار، لزيارة أيرلندا خلال وجودهما في ​أوروبا​.

ويحل ترامب وزوجته ضيفين على الملكة إليزابيث في زيارة دولة لبريطانيا خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من حزيران، حيث يحضران مراسم ذكرى مرور 75 عاما على غزو نورماندي في السادس من حزيران.