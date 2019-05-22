الاخبار عن باسيل: لسنا موافقين على الموازنة ويمكن ان نخفض العجز لـ7%

ذكرت "الاخبار" انه "يكاد مجلس الوزراء ينهي بحث ​الموازنة​ اليوم، بعد 17 جلسة خُصصت لذلك. تؤكد غالبية الوزراء أن جلسة اليوم ستكون الأخيرة، قبل التصويت عليها في جلسة تُعقد برئاسة ​الرئيس ميشال عون​ في بعبدا. لكن وزراء بارزين يشكّكون. سبب تشكيكهم يعود إلى الدقائق الأخيرة من جلسة أمس، عندما طلب وزير الخارجية الكلام، وقال للحاضرين: "لسنا موافقين على هذه الموازنة. هذه موازنة لا تُرضينا. الحديث عن خفض العجز إلى 7.6 في المئة غير مقنع، ويمكننا أن نخفضه إلى 7 في المئة بسهولة".

ولفتت الى ان باسيل لم يوضح ما إذا كان لموقفه بُعد "إجرائي" يتمثّل بطلب التصويت على الموازنة، علماً بأنه "يملك" الثلث المعطّل لإسقاطها، إذا جرى التوصيت وكان وزير الدولة لشؤون التجارة الدولية، ​حسن مراد​، ووزير الدولة لشؤون ​النازحين​، ​صالح الغريب​، إلى جانبه. وفيما رفض وزراء في تكتل "لبنان القوي" الإجابة عن سؤال "الأخبار" عن إمكان فرض التصويت على بنود الموازنة، شنّت قناة "أو تي في" التابعة للتيار الوطني الحر مساء أمس هجوماً على الموازنة في مقدمة نشرتها المسائية، في خطاب بدا أقرب إلى خطاب قوى المعارضة منه إلى خطاب حزب العهد وثلث الحكومة.