شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير شئون تركية: الإخوان عبء.. ولا يستطيعون الجهر برؤيتهم العدائية ضد أتاتورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عبد القادر رئيس تحرير دورية شئون تركية الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، إن الإخوان لا يستطيعون الجهر برؤيتهم العدائية ضد مصطفى كمال أتاتورك، نظرا لأنهم يعلمون جيدا أنهم طرف ضعيف فى تركيا ولا يتمتعون بأى درجة من درجات القوة، كما أنهم يتماشون مع رؤية حزب العدالة والتنمية الذى يعلن احترامه لمبادئ اتاتورك ، لكنهم يتبنون سياسة تخالف توجهات الرجل .

وأشار عبد القادر إلى أن الاخوان أصبحوا عبئا على الحكومة التركية، والحملات الانتخابية الأخيرة تضمنت هذا الأمر بوضوح، حيث كان هناك هجوما عنيفا ضد حزب العدالة والتنمية واتهامات له بأن توجهاته تتناقض مع قيم الدولة الأتاتوركية، وانه يستضيف جماعة إرهابية ومنظمة دينية وهو ما يختلف تماما عن مبادئ الدولة الحديثة التركية.

ولفت عبد القادر، إلى أن نصف الشعب التركى لا يقف مع العدالة والتنمية ليس لأسباب اقتصادية، ولكن لأسباب تتعلق بالهوية وابتعاد الحزب عن الخط الذى وضعه مؤسس الدولة التركية مصطفى كمال باشا ،وبالتالى فان الشعب يصوت على الهوية والعدالة والتنمية يدرك هذا الأمر.

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كانت تركيا احتفلت خلال الأيام الماضية بذكرى حرب الاستقلال وتحرير تركيا، حيث القى اردوغان خطابا للجماهير التركية زعم خلاله أنه يسير على خطى اتاتورك

تجدر الإشارة إلى أن الإخوان والتيارات الإسلامية تهاجم أتاتورك بشدة وبعض المنسوبين لهذا التيار سبق أن وجه له اتهامات تصل إلى الكفر.