شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وقائع تكشف تفاصيل التطبيع الدافئ بين الجزيرة واسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت واقعة البيان الإعتذارى الذى أصدرته قناة الجزيرة لليهود بسبب فيديو الهولكوست، عن سجل حافل من العلاقات الدافئة بين القناة القطرية وإسرائيل، يعود إلى نشأة القناة، ويتضمن محطات بارزة وفيما يلى رصد لأهم هذه المحطات التى حدثت خلال السنوات القليلة الماضية:

-فبراير 2015: ليئور بن دور المتحدث الرسمى السابق باسم الخارجية الإسرائيلية ضيف على شاشة قناة الجزيرة

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-أغسطس 2017: وزارة الخارجية الإسرائيلية تدافع عن وجود مكتب قناة "الجزيرة" فى العاصمة تل أبيب، وتحذر بشدة من فرض أى عقوبات ضدها من جانب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو

-فبراير 2019 : الباحث الفلسطينى ابراهيم الحمامى يعلن انسحابه من المشاركة فى برنامج على قناة الجزيرة بسبب وجود ضيف اسرائيلى

-مايو 2019: أفيخاى أدرعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى يظهر على شاشة قناة الجزيرة.