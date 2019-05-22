محاكمة تشكيل إجرامي بتهمة الإتجار في البشر.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة تشكيل إجرامي تخصص في الإتجار بالبشر والجريمة المنظمة بهدف تحقيقهم مكاسب مالية.

تضمن أمر الإحالة الذي أعدته نيابة حلوان بإشراف المستشار أحمد وجيه المحامي العام لنيابة حلوان، قيام كل من علاء سيد وشهرته علاء البرادعي 29 سنة، عامل بموقف سيارات، ووليد محمد عبد العظيم وشهرته وليد بوكو 21 سنة، جزار، وشريف عبد العاطي وشهرته شريف تفاهة، 18 سنة، عامل بموقف سيارات، وسيد مسعود عبد الغفار وشهرته سيد بحلق، 19 سنة، عامل بموقف سيارات، في 24 فبراير 2018 بالاتجار في البشر، من بينهم الطفل بن لادن رجب وآخرين، بأن استخدموهم بعد تهديدهم في القيام بخدمتهم والتسول .

أوضحت التحقيقات أن المتهمين كونوا جماعة إجرامية منظمة وقاموا باستقطاب الضحايا مستغلين ضعف قوتهم وظروفهم المعيشية وأنهم هددوهم بالقتل والأذى الجسدي.

وقف المجني عليه الطفل بن لادن 16 سنة، أمام رامي مصطفي وكيل أول النيابة، يقول إنه منذ 3 سنوات وعقب وفاة والدة، اضطر للنزول والبحث عن عمل لكسب قوته ومساعدة أسرته الفقيرة، وحينها فوجئ بالمتهمين وآخرين يقومون بإجباره على التسول وغسل السيارات وتحصيل مالية بصورة يومية منهم، مقابل السماح لهم بالعمل وكسب العيش كما اعتاد المتهمون على التعدي عليه وآخرين بالضرب، وإحداث إصابات ببعض المجني عليهم بالأسلحة البيضاء في حال امتناع الضحايا عن تسليم الجناة ما يطلبونه من أموال.