صاحب إشارة النصر في 73 عن محور "روض الفرج": مصر تعبر من جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال محمد طه، صاحب إشارة النصر بعد انتصار أكتوبر عام ١٩٧٣، إنه حرص علي زيارة محور روض الفرج، والذي يعد إنجاز كبير يحتفي به العالم، وبكوبري "تحيا مصر" المُلجم الأوسع على مستوى العالم، حسبما أكدت موسوعة جينس للأرقام القياسية.

وأضاف لمصرواي: "حرصت على رفع نفس العلامة أثناء زيارتي للكوبري لتأكيد أن ما تقوم به مصر الآن في عهد الرئيس السيسي هو عبور جديد نحو التنمية بما يخدم الاقتصاد المصري الذي تسعى قوى الظلام لتهميشه والحرب عليه".

وذكر أنه حرص على التقاط الصور التذكارية مع الأسر التي تزور الكوبري للاستمتاع بهذا الإنجاز الكبير.

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وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي 15 مايو الجاري، محور روض الفرج وكوبري "تحيا مصر" المُلجم.

ويمثل المحور شريان حياة جديد يربط شرق القاهرة بغربها ويمتد ليصل العاصمة بمحافظات الجمهورية المختلفة وصولا إلى محافظة مطروح في أقصى شمال غرب مصر، وستنتقل الكثافات المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوي ومطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المشروع تم تنفيذه تحت إشراف وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع شركات وطنية مصرية، لإنجاز أعرض كوبرى ملجم بالعالم، والذي أنشئ أعلى نهر النيل، لربط جزيرة الوراق بمنطقة شبرا، والذي يساهم في تحقيق طفرة نوعية كبيرة بالحركة المرورية داخل القاهرة.