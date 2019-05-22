محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور أيرلندا خلال جولته القادمة في أوروبا لحضور الاحتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين لنصر الحلفاء على دول المحور فى الحرب العالمية الثانية، وهو اليوم الذى يطلق عليه "اليوم دي".
وقبل ترامب دعوة من رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار وسيعقد الزعيمان اجتماعا ثنائيا في غرب أيرلندا يوم 5 يونيو، بحسب البيت الأبيض.
ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بزيارة رسمية لبريطانيا في الفترة من 3 إلى 5 يونيو ، حيث من المتوقع أن تقابلهما احتجاجات كبيرة.
ومن المقرر أن يلتقي ترامب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 6 يونيو.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يزور أيرلندا خلال جولته في أوروبا الشهر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.