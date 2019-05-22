محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ):
أعلنت فصائل من المعارضة السورية مساء الثلاثاء، سيطرتها على أغلب مناطق بلدة كفرنبودة في ريف حماة بعد ساعات من بدء معركة مع القوات الحكومية التي سيطرت على البلدة قبل أسبوعين .
وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة لما يعرف بالجيش السوري الحر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ):"استعادت فصائل المعارضة أغلب بلدة كفرنبودة وتجري الآن المعارك حالياً في الحي الغربي ووسط البلدة بعد تكبد القوات الحكومية خسائر كبيرة" ، وأضاف أن "أكثر من 50 عنصراً من القوات الحكومية والمجموعات الموالية لهم قتلوا، كما تم أسر عدد كبير منهم ، وسط قصف صاروخ ومدفعي عنيف على البلدة ، واغتنام دبابتين وسيارة مزودة برشاش".
وقال:"حسب مجريات المعركة وتقدم المقاتلين مسألة السيطرة على البلدة تتم خلال الساعات القادمة".
كانت هذه تفاصيل خبر فصائل معارضة سورية تعلن سيطرتها على أغلب بلدة كفرنبودة في ريف حماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.