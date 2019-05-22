اليوم.. محاكمة 4 متهمين بقتل مواطن بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 4 متهمين بقتل مواطن بسبب النزاع على قطعة أرض بالبدرشين.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار ياسر فاروق التلاوي المحامي العام، قيام المتهمين" علاء عباس، ومحمود عبد الغفار، ومحمد عمر، وعمر محمد"، بقتل المجني عليه "أحمد السيد" عمدًا مع سبق الإصرار على أثر خلاف نشب بينهم وآخرين على ملكية إحدى الأراضي، فبيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه.

وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية ثم قصدوا مسرح الواقعة، وقام الأول والثاني بإطلاق النار حال تواجد الثالث حاملًا سلاحًا للشد من أزرهم، فأصابوا المجني عليه إصابة أودت بحياته، مما شرع المتهمين في قتل عدد من غرائمهم المتنازعين على تلك الأرض.