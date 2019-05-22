مجلس الأزهر يقرر عقد امتحانات التخلف لمرحلة البكالوريوس في إجازة نهاية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، المشرف على المركز الإعلامي بالجامعة، موافقة المجلس الأعلى للأزهر على عقد امتحانات التخلف لطلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس، في شهر سبتمبر من كل عام، بدلاً من عقدها قبيل امتحانات الترم الأول والثاني.

وقال السعيد في تصريحات له، إن المجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر، وافق في اجتماعه الذي عقد الأحد الماضي، على عقد امتحان التخلف في شهر سبتمبر من كل عام، بدلا من عقده مع نهاية امتحانات الفصل الأول أو الثاني، تيسيرا على الطلاب حتى لا يتحملوا أعباء مواد التخلف مع مواد السنة التي يدرسون فيها.

وأشار إلى أن القرار خاص بمرحلة الليسانس، دون الدراسات العليا، على أن ينفذ بداية من العام الدراسي الجاري.