مرسوم جديد يمنح تلاميذ العالم القروي درهمين في اليوم!

صادق مجلس الحكومة، الخميس المنصرم بالرباط على مشروع مرسوم رقم 2.19.333 المتعلق بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي أن ميزانية دعم التغذية والإيواء المدرسي في العالم القروي والشبه حضري انتقلت من مليار درهم إلى مليار و470 مليون درهم لفائدة مليون و100 ألف تلميذ وتلميذه بزيادة بلغت 50%.

وأضاف الخلفي أن المشروع يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية التي تروم إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهذر المدرسي، ابتداء من الدخول المدرسي 2018/2019 بما في ذلك تحسين جودة الخدمات التي تقدمها المطاعم المدرسية والداخليات.

وأفاد الخلفي أن الهدف الأساسي من المشروع هو دعم التلاميذ والتلميذات المنحدرين من أسر المعوزة في العالم القروي والشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص، وموجه بشكل أساسي لدعم خدمات الإيواء والإطعام، عبر إحداث وتأهيل وتجهيز البنيات المخصصة لذلك مع ضمان ديمومة صيانتها.

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وحددت المادة الرابعة من المرسوم، مقدار المنحة اليومية لمكمل الوجبة الغذائية بالمدارس الابتدائية بالمجالين القروي وشبه الحضري في درهمين عن كل تلميذ، وسيتم حصر لوائح المستفيدين من هذه المنحة من لدن لجنة تتكون من مدير المدرسة الابتدائية المعنية، وممثل عن مجلس التدبير بالمؤسسة، وممثل آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ، وذلك استنادا إلى معايير الاستحقاق الاجتماعي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثامنة.

وأوضح المرسوم أنه طبقا للمادة 8 سيستفيد بعض تلميذات وتلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومي طبقا لمعايير الاستحقاق الاجتماعي المحدد في المادة، من منح دراسية خاصة بخدمات الأقسام الداخلية، وذلك كل ثلاثة أشهر، وتحدد أصناف ومقادير هذه المنح الدارسية؛ بالنسبة للمنحة الخاصة بالقسم الداخلي في 1800 درهم عن كل تلميذ وتلميذة، والمنحة الخاصة بنصف داخلي (وجبة غذاء) 900 درهم عن كل تلميذة وتلميذ حيث سيتم تحديد معايير وشروط الاستحقاق الاجتماعي للاستفادة من المنح الدراسية وفق الدخل المادي للأسرة، ومدى بعد مقرات سكنى التلميذات والتلاميذ عن المؤسسات التعليمية.