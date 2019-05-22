بسبب عيد الفطر.. وزارة التربية الوطنية تعلن إعادة برمجة إجراء الامتحان الجهوي الموحد

بدل السابع من يونيو القادم، قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، اليوم الثلاثاء، إعادة برمجة إجراء اختبارات الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا، والامتحان الجهوي للأحرار، يومي السبت 8 يونيو،ح والإثنين 10 يونيو 2019.
وقالت وزارة أمزازي، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إنه نظرا لـ”احتمال حلول أول أيام عيد الفطر يوم الخميس 6 يونيو 2019، فقد تقرر برمجة إجراء اختبارات هاذين الامتحانين الجهويين يومي السبت 8 يونيو والاثنين 10 يونيو 2019″، من أجل ضمان اجتياز كل المترشحين لهاذا “الاستحقاق الهام” في ظروف جيدة.
ودعت الوزارة المترشحين إلى الأخذ بعين الاعتبار “التغيير الذي سيطرأ على توقيت المملكة المعتمد حاليا”، حيث ستتم في الساعة الثانية من صباح يوم الأحد 9 يونيو 2019، إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية، أي التوقيت الرسمي (غرينتش+1) المعتمد بالمغرب.
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