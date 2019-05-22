في ثالث جلسات المرحلة الإستئنافية خلال شهر رمضان، من محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين، قال سعد السهلي، عن دفاع بوعشرين، إن “النيابة العامة في ورطة، وذلك واضح من خلال مرافعتها ليوم الثلاثاء 21 ماي”.
وأفاد السهلي، بأن” النيابة العامة، عجزت اليوم عن مناقشة الرأي الأممي، الرامي برفع الإعتقال التعسفي عن بوعشرين، وفضلت مناقشة مواضيع أخرى”.
وتابع السهلي حديثه قائلا:” على الرغم من أننا لم نقدم الدفوعات الشكلية، إلا أن النيابة العامة دخلت مباشرة في الموضوع، لقد رافعت في الحجج والوقائع”.
وتساءل السهلي، من خلال تصريحه ل”اليوم 24″ عن “مدى إلزامية الرأي الأممي، القاضي برفع الإعتقال التعسفي عن توفيق بوعشرين”.
وشدد سعد السهلي، على أن “النيابة العامة ومن خلال مرافعتها، أظهرت على أنها ترفض تطبيق الرأي الأممي”.
كانت هذه تفاصيل خبر السهلي: النيابة العامة بينت أنها في ورطة أمام القرار الأممي المطالب بالإفراج عن بوعشرين-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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