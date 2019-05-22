شاهد مسلسل لمس أكتاف الحلقة 17

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعاء اليوم دعاء اليوم السابع عشر اَللّهُمَّ اهدِني فيهِ لِصالِحِ الأعْمالِ ، وَ اقضِ لي فيهِ الحوائِجَ وَ الآمالِ يا مَنْ لا يَحتاجُ إلى التَّفسيرِ وَ السُّؤالِ ، يا عالِماً بِما في صُدُورِ العالمينَ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آله الطّاهرينَ

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