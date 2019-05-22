شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا لن تخضع لتهديدات الملالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس)

أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير أمس (الثلاثاء)، أن تهديدات إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي لا تفيد تأسيس الآلية التجارية للمعاملات بين طهران وأوروبا. وقال إن أوروبا لن تخضع للتحذيرات الإيرانية.

وكشف أن الأوروبيين يواجهون ضغوطاً هائلة من الولايات المتحدة بسبب تأسيس آلية للتجارة مع إيران.

ودعا وزير خارجية الملالي جواد ظريف أخيرا (الدول الموقعة على الاتفاق النووي (الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنقاذه من الانهيار، بحسب ما أفادت وكالة أنباء «إرنا» الرسمية. واعتبر الظريف مطلع أبريل الماضي أن الاتحاد الأوروبي عاجز عن الالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده بعد قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي. وقال في مقابلة مع الموقع الرسمي للمرشد الأعلى: «إن الأوروبيين كانوا يعتبرون في البداية (خطة العمل الشاملة المشتركة) إنجازاً، لكنهم ربما لم يكونوا مستعدين، وحتماً هم لم يكونوا قادرين على الوقوف في وجه العقوبات الأمريكية».