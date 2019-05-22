شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع: مقتل نجل مؤسس «الحوثية» و4 قيادات بارزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

أكدت مصادر موثوقة في صنعاء أمس (الثلاثاء) مقتل نجل مؤسس «جماعة الحوثي» إسماعيل حسين بدر الدين الحوثي في قصف لتحالف دعم الشرعية أثناء قيادته تعزيزات للمليشيات الأسبوع الماضي كانت في طريقها إلى مديرية قعطبة بمحافظة الضالع. وكشفت المصادر أن إسماعيل وهو ابن شقيق الإرهابي عبد الملك الحوثي، قتل مع 4 قيادات وعشرات المسلحين. وقال مصدر عسكري يمني لـ«الخليج 365»، إن من بين القيادات التي تأكد مصرعها كل من: مجاهد الشاهري، إسحاق الحجوري، محمد الخلقي وصالح علي حزام، لافتاً إلى أن خسائر المليشيا تتجاوز 600 قتيل وعشرات الجرحى خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، إضافة إلى 200 قتيل موزعة على صعدة وحجة والبيضاء.

من جهة أخرى، تصدى الجيش اليمني الوطني أمس لمحاولة تسلل حوثية بمحيط جبل هان ووادي حنش والربيعي ومدارات غربي مدينة تعز، ووفقاً لمصدر عسكري، فإن الجيش تمكن من مقتل 4 من المستللين وإصابة آخرين.

فيما توفي مختطف يمني في سجون المليشيات بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة، وقال الناشط في الحراك التهامي إيمن جرمش، إن المليشيات سلمت عائلة المختطف محمد يحيى فتيني المسعودي جثته زاعمة أنه انتحر وطلبت سرعة دفنه، وهددت العائلة بالسجن ونهب ممتلكاتها إذا جرى نقله إلى مدينة أخرى، لافتاً إلى أن أثار التعذيب الشديد الذي تعرض له واضحة على المسعودي. وأوضح أن المليشيات اختطفت المسعودي في أبريل الماضي في مديرية الدريهمي ووجهت له تهما كيدية.