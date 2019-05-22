شكرا لقرائتكم خبر عن السفير اليمنى بالقاهرة: الملالي يغذون الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

اتهم سفير اليمن في مصر الدكتور محمد مارم أمس الأول (الإثنين) إيران بالوقوف وراء الاضطرابات التي تشهدها اليمن والمنطقة ودعم الإرهابيين وتبني فكرهم والتدخل في شؤون الغير.

وقال مارم في أمسية رمضانية القاهرة بعنوان «ليلة مصرية في حب اليمن»: طهران تقف على مفترق طرق، فإما تغيير سياستها أو التصعيد من جانب الدول العربية والغربية لإجبارها على تغير نهجها.. مضيفاً: «القيادة الإيرانية لم تقرأ التحركات الأخيرة جيداً، وعليها أن تعلم أن القوات الأمريكية لم تأت للمنطقة للتنزه».

وأشار السفير اليمني أن جرائم مليشيا إيران لا تقتصر على الدول المجاورة، بل لديها سجل حافل بالانتهاكات في حق مواطنيها أيضاً، واصفاً ما حدث في موانئ الحديدة بـ«المسرحية الهزلية» التي تمارسها مليشيا الحوثيّ الانقلابية مرة أخرى، بعد أن سبق ومارست نفس الأسلوب.

وأكد مارم أن المليشيا معروفة بأساليبها في المراوغة والتحايل على تنفيذ الاتفاقيات، التى تهدف فى مجملها إلى تضليل المجتمع الدولي، منوهاً بالدور المصرى فى الوقوف بجانب اليمن حكومة وشعباً فى ظل الأوضاع الصعبة التى تعيشها بلادنا نتيجة انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.