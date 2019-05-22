الخارجية الأمريكية تحذّر نظام الأسد من استخدام الأسلحة الكيميائية

المناطق - وكالات

حذرت الخارجية الأمريكية، نظام الأسد، من مغبة استخدام الأسلحة الكيميائية مجددًا، مؤكدةً أنه في حال تم ذلك، فإنها وحلفاءها سيردون بسرعة وبشكل مناسب.

جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية الأمريكية اليوم، على أعقاب رصدها مؤشرات تؤكد أن نظام الأسد قد يجدد استخدامه للأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الأنباء التي أشارت إلى هجوم بالكلور في شمال غربي سوريا صباح يوم 19 مايو 2019.

وذكر البيان أن نظام الأسد، شنّ جميع هجمات الأسلحة الكيميائية التي تم التحقق منها تقريبًا، التي وقعت في سوريا – وهي نتيجة توصلت إليها الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا، وقامت المنظمة السابقة لحظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) – آلية التحقيق المشتركة التابعة للأمم المتحدة – بالتحقق من استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية، وأبلغت عنه عدة مرات.

وجدد البيان التأكيد على ضرورة أن تتوقف هجمات نظام الأسد ضد المجتمعات في شمال غربي سوريا، مشيرًا إلى أن مسؤولية نظام الأسد في هجمات الأسلحة الكيميائية المروعة لا يمكن إنكارها.