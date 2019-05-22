"عمليات الكرامة" لـ"العين الإخبارية": غسان سلامة ينحاز لإخوان ليبيا

قال رئيس المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب إن المبعوث الأممي غسان سلامة انحاز في إحاطته لجماعة الإخوان الإرهابية.

وفند المحجوب، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" حديث المبعوث الأممي خلال إحاطته التي ألقاها الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي.

وتعليقا على سبل الحل السياسي للأزمة في البلاد، قال: "لو ذهبنا للملتقى الجامع (كان متوقع انعقاده منتصف أبريل/نيسان الماضي)، فكيف سيتم تطبيق مخرجاته في ظل وجود مليشيات وعصابات تسيطر على العاصمة طرابلس".



وأكد أن تطبيق أي حل سياسي لا بد له من أرضية مناسبة، مضيفا أن اتفاق الصخيرات نص على ترتيبات أمنية لم يستطع المجلس الرئاسي تنفيذها في ظل المليشيات.

وبخصوص حديث المبعوث الأممي خلال إحاطته بأن انسحاب قوات الجيش من الجنوب أدى لتزايد عمليات داعش، قال المحجوب: "قواتنا متواجدة في الجنوب الليبي وتنظيم داعش ليس وليد اليوم".

وتابع مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن المليشيات المسلحة هي الداعم الحقيقي لداعش، مشيرا إلى أن القضاء على التنظيم الإرهابي يتطلب قطع رأسه من خلال القضاء على تلك المليشيات الإرهابية.

وحول إبداء المبعوث تخوفه من أن الأوضاع في طرابلس تنزلق لحرب أهلية، أكد مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن "كل قبائل المنطقة الغربية تدعم الجيش، والحديث عن حرب أهلية غير حقيقي"، قائلا "لو كان هناك اعتراض على وجود الجيش، لخرج 2.5 مليون طرابلسي في انتفاضة ضدنا".

وشدد على أن القوات المسلحة الليبية تقاتل المليشيات والعصابات وليس القبائل الليبية، وتهدف للقضاء على المليشيات وليس خوض حرب ضد القبائل والمدنيين في العاصمة.

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وأشار العميد خالد المحجوب إلى أن المبعوث الأممي "بدلا من أن يقوم بدور حقيقي لحل مشاكل الليبيين، فوجئنا به اليوم يسعى لحل مشكلة الإخوان.. وبدلا من أن يكون منصفا للقيادة العسكرية التي كلفها البرلمان الشرعي، وجدناه يسمي القوات المسلحة قوات (الجنرال حفتر)، ويرى أن حكومة الوفاق لها قوات وهي مجموعات مسلحة".

وأردف المحجوب أن "مليشيات حكومة الوفاق تضم أبوعبيدة الزاوي وهو قيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي، فضلا عن عصابات جهوية من مدينة مصراتة، ناهيك عن مجموعات تهريب الوقود والبشر".

واستنكر العميد خالد المحجوب عدم تطرق المبعوث الأممي للسفن التركية المحملة بالأسلحة لصالح مليشيات طرابلس، وكان آخرها سفينة وصلت ميناء طرابلس السبت محملة بالمدرعات.

كما ندد المحجوب بتجاهل سلامة لسفينتين إيرانيين متورطتين في تهريب أسلحة ووصولها لميناء مصراتة، فضلا عن استعانة حكومة الوفاق بمرتزقة، وهو ما تجسد في إسقاط الجيش الليبي لطائرة اتضح أن طيارها كان مرتزق برتغالي.

وقال المحجوب إن تجاهل المبعوث الأممي للحديث عن كل تلك المخالفات المرتكبة من حكومة الوفاق يعد تحيزا واضحا وغريبا.

وخاطب المحجوب المبعوث الأممي قائلا: "لماذا لم تتحدث عن شحنة الأسلحة التركية والسفن الإيرانية والتدخل التركي كطرف في الصراع الداخلي الليبي".

ويخوض الجيش الوطني الليبي، منذ ٤ أبريل/نيسان الماضي، عملية عسكرية باسم "طوفان الكرامة"، لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات التابعة للإخوان وتنظيم القاعدة.



