"أطباء السودان": وفاة محتج بحادث قطار في اعتصام الخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن وفاة محتج يدعى محمد أحمد الأمين "29" عاما؛ إثر سقوطه على قضبان السكة الحديد أسفل عجلات القطار بالخط الواقع داخل ساحة الاعتصام أمام قيادة الجيش.

وأكدت اللجنة إصابة شابين بعد سقوطهما من أعلى نفق السكة الحديد في الأيام الماضية بكسور لأحدهما ورضوض للآخر.

وأعربت لجنة أطباء السودان، في بيان، عن أسفها على الذين فاضت أرواحهم أثناء أداء واجبهم الثوري تجاه وطنهم في ساحات الاعتصامات، سائلة لهم الرحمة والمغفرة.

وقالت إنها ستعمل مع لجنة العمل الميداني لقوى إعلان الحرية والتغيير من أجل تقوية إجراءات السلامة والتوعية بها، وستنشر لاحقا محاذير لسلامة كل الثوار داخل ميادين الاعتصام وخارجها من أجل دولة الحياة.

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وسمحت قوى الاحتجاجات، الأحد الماضي، باستئناف حركة القطارات المتوقفة منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، عبر خط سكة حديد يتوسط ساحة الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم استجابة لمطالب المجلس العسكري.

والجمعة الماضي، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية وفاة شخص متأثرا بجراح أصيب بها خلال احتجاجات يوم 7 أبريل/نيسان الماضي.

ووفق إحصائيات لجنة أطباء السودان، فإن 7 أشخاص بينهم ضابط بالقوات المسلحة قتلوا خلال هجوم مسلح على ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم 8 رمضان الجاري.

وأصيب 8 محتجين على الأقل، الأربعاء الماضي، إثر إطلاق نار من قبل قوة مسلحة حاولت إزالة الحواجز من طرقات رئيسية بالخرطوم.

وتحدثت لجنة أطباء السودان، في تقرير سابق لأحداث الأسبوع الماضي، عن سقوط 94 قتيلا على الأقل منذ اندلاع الثورة الشعبية في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بينهم نحو 20 قتلوا خلال اعتصامات أبريل/نيسان التي أطاحت بالرئيس عمر البشير بعد 30 عاما في السلطة.