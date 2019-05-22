البيت الأبيض: ترامب وزوجته يزوران أيرلندا خلال جولة أوروبية

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رويترز46 مشاهدة
الرئيس الأمريكي وزوجته ميلانيا ترامب
أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، عن قيام الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بزيارة إلى أيرلندا خلال جولتهما المقبلة التي تشمل بريطانيا وفرنسا وأنهما يعتزمان لقاء رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار في 5 يونيو/حزيران المقبل.
وأضاف أن ترامب وميلانيا قبلا دعوة فارادكار لزيارة أيرلندا خلال وجودهما في أوروبا.
وسيحل ترامب وزوجته ضيفين على الملكة إليزابيث في زيارة لبريطانيا خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران، وسيحضران مراسم ذكرى مرور 75 عاما على غزو نورماندي في 6 يونيو/حزيران.
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