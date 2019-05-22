انت الان تتابع 11 قتيلاً بينهم نائب وأفراد أسرته في كمين مسلّح في شمال شرق الهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جنود هنود يشاركون في عملية عسكرية ضد المتمردين الماويين في شرق الهند في 9 مايو 2018

قتل 11 شخصاً في ولاية أروناشال براديش في شمال شرق الهند الثلاثاء في كمين مسلّح استهدف موكب نائب في برلمان الولاية وأسفر عن مقتله مع عدد من أفراد أسرته، بحسب ما أعلنت السلطات، متّهمةً مجموعة انفصالية بتنفيذ الهجوم.

وأوضحت الحكومة الهندية أنّ تيرونغ آبو، النائب عن "حزب الشعب الوطني" في المجلس التشريعي لولاية أروناشال براديش ، قتل مع 10 أشخاص آخرين بينهم عدد من أفراد أسرته في كمين مسلّح نصبه المتمرّدون واستهدف موكبهم في منطقة تيراب.

وقال كيرين ريجو، وزير الدولة للشؤون الداخلية في الحكومة الهندية، في تغريدة على تويتر إنّ "أشدّ الإجراءات الممكنة ستتّخذ ضدّ المسؤولين عن هذا الهجوم الشنيع"، مشيراً إلى أن إطلاق النار أودى بحياة 11 شخصاً.

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وتشتبه الشرطة المحلية في أنّ الكمين نفّذه مقاتلون من "المجلس الوطني الاشتراكي في ناغالاند"، وهو واحد من عشرات التنظيمات المسلحة الانفصالية أو العرقية في شمال شرق الهند.

وكان النائب ترشّح لفترة نيابية ثانية في انتخابات برلمان الولاية التي تزامنت مع الانتخابات البرلمانية التي جرت في جميع أنحاء الهند.