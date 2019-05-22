اخبار العالم

11 قتيلاً بينهم نائب وأفراد أسرته في كمين مسلّح في شمال شرق الهند

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع 11 قتيلاً بينهم نائب وأفراد أسرته في كمين مسلّح في شمال شرق الهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جنود هنود يشاركون في عملية عسكرية ضد المتمردين الماويين في شرق الهند في 9 مايو 2018

قتل 11 شخصاً في ولاية أروناشال براديش في شمال شرق الهند الثلاثاء في كمين مسلّح استهدف موكب نائب في برلمان الولاية وأسفر عن مقتله مع عدد من أفراد أسرته، بحسب ما أعلنت السلطات، متّهمةً مجموعة انفصالية بتنفيذ الهجوم.

وأوضحت الحكومة الهندية أنّ تيرونغ آبو، النائب عن "حزب الشعب الوطني" في المجلس التشريعي لولاية أروناشال براديش ، قتل مع 10 أشخاص آخرين بينهم عدد من أفراد أسرته في كمين مسلّح نصبه المتمرّدون واستهدف موكبهم في منطقة تيراب.

وقال كيرين ريجو، وزير الدولة للشؤون الداخلية في الحكومة الهندية، في تغريدة على تويتر إنّ "أشدّ الإجراءات الممكنة ستتّخذ ضدّ المسؤولين عن هذا الهجوم الشنيع"، مشيراً إلى أن إطلاق النار أودى بحياة 11 شخصاً.

Advertisements

وتشتبه الشرطة المحلية في أنّ الكمين نفّذه مقاتلون من "المجلس الوطني الاشتراكي في ناغالاند"، وهو واحد من عشرات التنظيمات المسلحة الانفصالية أو العرقية في شمال شرق الهند.

وكان النائب ترشّح لفترة نيابية ثانية في انتخابات برلمان الولاية التي تزامنت مع الانتخابات البرلمانية التي جرت في جميع أنحاء الهند.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 11 قتيلاً بينهم نائب وأفراد أسرته في كمين مسلّح في شمال شرق الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا