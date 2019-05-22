شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب إماراتي بورشة «السلام» الاقتصادية في البحرين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة)قالت الإمارات العربية المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، إنها ترحب بورشة العمل الاقتصادية «السلام من أجل الازدهار» التي ستستضيفها البحرين في 25 و26 يونيو، بالتعاون مع الولايات المتحدة لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية.
وأعلنت الإمارات أيضاً عن دعمها لورشة العمل ومشاركتها بوفد فيها، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية مساء اليوم.
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