شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية في اليمن: إيران زودت الحوثيين بقدرات نوعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الرياض)

اتّهم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم (الثلاثاء)، الحرس الثوري الإيراني بتزويد المتمرّدين الحوثيين في اليمن بـ«قدرات نوعية» من صواريخ بالستية وطائرات بدون طيار تمكنّهم من استهداف أماكن داخل السعودية

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في مقابلة مع وكالة فرانس برس: إنّ «الميليشيات الحوثية حصلت على قدرات نوعية لا يمكن لأي ميليشيا في العالم أن تحصل عليها» في إشارة إلى الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة.

وأضاف:"نحن نتكلّم عن الصواريخ البالستية واستهداف مدينة الرياض (...) ومحاولات الميليشيا استهداف الداخل السعودي، واستهداف مكة المكرمة أيضاً بصواريخ ايرانية.

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مؤكّداً أنّ «الميليشيا الحوثية لم تملك هذه الصواريخ سابقاً».

وتابع:«ما يقوم به خبراء التحالف من فحص بقايا هذه الطائرات ومكونات انظمة الطائرات دون طيار يثبت تورط الحرس الثوري الايراني في تزويد الميليشيا الحوثي بهذه القدرات».

وأوضح المالكي أنّ المتمرّدين الحوثيين استهدفوا اليوم (الثلاثاء) مطار مدينة نجران جنوب المملكة.