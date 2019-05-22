شكرا لقرائتكم خبر عن جاكرتا: احتجاجات على إعادة انتخاب الرئيس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (جاكرتا)

استخدمت الشرطة الإندونيسية الغاز المسيل للدموع، اليوم (الثلاثاء)، لتفريق محتجين في وسط العاصمة جاكرتا، بعد تجمع حاشد في أعقاب النتائج الرسمية التي أظهرت إعادة انتخاب الرئيس جوكو ويدودو.

وأكدت المفوضية العامة للانتخابات صحة الإحصاءات غير الرسمية التي أجرتها مؤسسات خاصة لاستطلاعات الرأي، والتي أفادت بحصول ويدودو على 55.5 بالمئة في انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل، مقارنة مع 44.5 بالمئة حصل عليها منافسه برابو سوبيانتو.