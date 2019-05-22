شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تحذر نظام الأسد من استخدام الأسلحة الكيماوية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، اليوم (الثلاثاء)، أن لديها دلائل بأن نظام بشار الأسد في سورية ربما استأنف استخدام الأسلحة الكيماوية، بما في ذلك هجومه بغاز الكلور في 19 مايو الجاري، على عدد من المدن التي لاتزال تحت سيطرة المعارضة.
وقالت الوزارة في بيان: «ما زلنا نجمع معلومات بشأن هذه الواقعة، لكننا نكرر تحذيرنا من أنه إذا استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيماوية فسترد الولايات المتحدة وحلفاؤها على نحو سريع ومتناسب».
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