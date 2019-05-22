شكرا لقرائتكم خبر عن في مؤتمر صحفي نادر بالأمم المتحدة.. كوريا الشمالية تحذر أمريكا بشأن السيادة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الأمم المتحدة)

صعدت كوريا الشمالية حملتها الرامية إلى إعادة سفينة شحن تابعة لها كانت قد صادرتها الولايات المتحدة، منبهة واشنطن إلى أنها انتهكت سيادتها، في تحرك قد يؤثر على التطورات المستقبلية بين البلدين.

وعقد سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونج مؤتمراً صحفياً نادراً في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، اليوم (الثلاثاء)، للمطالبة بإعادة السفينة على الفور.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت هذا الشهر مصادرتها للسفينة الكورية الشمالية «وايز أونست» لخرقها العقوبات الدولية المفروضة على بيونج يانج منذ عام 2006.