شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة دولية: خطر اندلاع حرب نووية في أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (جنيف)قالت ريناتا دوان مديرة معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، اليوم (الثلاثاء) إن الخطر من استخدام الأسلحة النووية بات الآن في أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية، واصفة ذلك بالمسألة "العاجلة" التي يتعين على المجتمع الدولي التعامل معها على نحو أكثر جدية.
وأضافت إن كل الدول التي تملك أسلحة نووية لديها حالياً برامج للتحديث النووي، وإن المشهد الخاص بالرقابة على الأسلحة يشهد تغيراً لعدة أسباب، منها التنافس الاستراتيجي بين الصين والولايات المتحدة.
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