أحمد سيف الدين
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، أنه سيرشح باربرا باريت، الرئيسة السابقة لمؤسسة الفضاء الأمريكية، لتولي منصب وزيرة القوات الجوية الأمريكية.
وبحسب ما نشره ترامب على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أنه سعيد بأعلن ترشيحه لباربرا باريت من ولاية أريزونا، والرئيس السابق لمؤسسة الفضاء، لتكون وزيرة القوات الجوية الأمريكية القادمة.
جدير بالذكر أن الوزيرة السابقة هيذر ويلسون، قدمت استقالتها من المنصب في شهر مارس الماضي للعودة إلى الأوساط الأكاديمية ولتصبح رئيسًا لجامعة تكساس.
تعليقات القراء
كانت هذه تفاصيل خبر تعيين وزيرة جديدة لـ القوات الجوية الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.