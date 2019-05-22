تعيين وزيرة جديدة لـ القوات الجوية الأمريكية

أحمد سيف الدين



صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، أنه سيرشح باربرا باريت، الرئيسة السابقة لمؤسسة الفضاء الأمريكية، لتولي منصب وزيرة القوات الجوية الأمريكية.

وبحسب ما نشره ترامب على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أنه سعيد بأعلن ترشيحه لباربرا باريت من ولاية أريزونا، والرئيس السابق لمؤسسة الفضاء، لتكون وزيرة القوات الجوية الأمريكية القادمة.

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جدير بالذكر أن الوزيرة السابقة هيذر ويلسون، قدمت استقالتها من المنصب في شهر مارس الماضي للعودة إلى الأوساط الأكاديمية ولتصبح رئيسًا لجامعة تكساس.